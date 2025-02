Ilrestodelcarlino.it - Vigile cancella migliaia di multe dopo il trasferimento a Ravenna, cosa è successo

, 3 febbraio 2025 – Una ritorsione, che lui ha battezzato come “mera azione di disturbo” che ha però mandato i tilt per alcuni giorni il sistema per la decurtazione dei punti patente. E’e protagonista è ilurbano cheessere stato trasferito in ufficio in seguito a due contestazioni disciplinari relativi alla omessa custodia dell’arma di ordinanza, ha pensato bene dire per ripiccadi mail contenenti i dati di conducenti multati tra il 2019 e il 2023. Così almeno dice l’accusa nel processo che lo ha visto proprio nei giorni scorsi davanti al Tribunale di. La vicenda sarebbe successa nel febbraio 2023: è infatti in quel momento, cheil nuovo incarico, l'agente si sarebbe messo in malattia. E proprio dal computer di casa, secondo quanto ha messo in luce l’indagine informatica, sarebbe partita la vendetta personale.