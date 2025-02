Liberoquotidiano.it - Vietato usare le parole "nonno" e "nonna": chi ci vuole tappare la bocca

Ile la. Pilastri imprescindibili dell'infanzia ma spesso genitori bis, consiglieri e primi amici di chi muove i primi passi. Nessuno ha mai provato vergogna a chiamarli come la lingua italiana li definisce, "" e "" appunto. Ma in Germania a quanto pare questi termini cominciano a diventare indigesti per chi del politically correct ha fatto una religione: i progressisti. E così ci tocca raccontarvi un'altra scena del teatro dell'assurdo che sta sul cartellone europeo. A Berlino infatti Ferda Ataman, di anni 46, capa della commissione per l'anti-discriminazione al ministero della famiglia, seguendo anche le direttive dalla sua ministra, la verde Lisa Paus, ha consigliato ai tedeschi di non chiamare più le nonne sueßi Omi, “dolce nonnina”. Il motivo? È presto detto: quella dicitura discrimina per l'età.