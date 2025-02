Vietato l’ascensore al bambino disabile la madre deve portarlo in braccio ogni giorno per 5 piani | Non hanno pagato la manutenzione

Leggi su Open.online

Essa ha sei anni, è nato in Pakistan e soffre di una grave disabilità che non gli permette di camminare. Vive al quinto piano di un palazzo di Milano assieme a sua, Alia Bibi, ai suoi due fratelli, e suo padre, Yaseen. Ma nessuno di loro può usare, che il condominio al civico 71 di viale Monte Ceneri riserva solo a chi paga la. Ma la famiglia non se la può permettere, e Alia Bibi è costrettaa portare suo figlio inper cinque lunghidi scale. Essa cresce sempre di più, e le ginocchia dellafanno sempre più fatica. Le braccia sono sempre più stanche.riservato alle persone autorizzateUna situazione nota da tempo ai condomini – riporta Miriam Romano sull’edizione milanese di Repubblica – ma evidentemente ritenuta non sufficientemente urgente.