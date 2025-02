Ilgiorno.it - Vie indicate in dialetto: "Così non si perderanno nomi della tradizione"

Ilbergamasco fa il suo ingresso nella toponomastica cittadina. È una delle novità che emergono dal regolamento passato nei giorni scorsi in Consiglio comunale. Lo sdoganamento, e quindi l’utilizzo, delriguarderà i topostorici. "Si potrà usare – precisa l’assessore competente Giacomo Angeloni – nel caso in cui ci siano toponimi storicamente tramandati, anche oralmente. La commissione toponomastica di Palazzo Frizzoni ha fatto un grande lavoro di approfondimento storico e artistico. Ad esempio vicolo Macellerie veniva chiamata “strecia di asen”, perché lì passavano gli asini. Stiamo pensando a un piccolo cartello che lo ricordi". Il documento è passato in aula, con un’ampia discussione. Piace al leghista Alberto Ribolla (anche se ha votato contro il regolamento) "l’utilizzo del