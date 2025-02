Anteprima24.it - Videocamere, ok al finanziamento per oltre 200mila euro

Tempo di lettura: < 1 minuto“Il Ministero degli Interni ha comunicato stamane un ulterioredi 216mila 500per il potenziamento del sistema di videosorveglianza in città. Ringrazio il Ministro Pianteodis per la sensibilità istituzionale dimostrata su un versante, quale la videosorveglianza, fondamentale per incrementare il livello di sicurezza urbana e coadiuvare le forze dell’ordine nell’individuazione di atti illegali”, lo scrive in una nota il sindaco Clemente Mastella. “Ad oggi sono attive in città 87 telecamere che garantiscono un sistema di vigilanza di rilievo in molti punti strategici del centro storico, dei quartieri e nelle zone periferiche della città (contrade). Con questopari apotremo proseguire su questo solco finalizzato a prevenire vandalismo e delinquenza”, conclude il Sindaco.