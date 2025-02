Inter-news.it - VIDEO IN – Inter, ultima ora di calciomercato! Le trattative in entrata e in uscita

Si avvicina il gong finale delinvernale che vede l’protagonista con l’acquisto, Nicola Zalewski già in campo nel derby.ora di mercato,ine inanche per quanto riguarda il prossimo mercato, quello estivo. Rinnovi di giovani primavera e non solo! Il nostro inviato Onorio Ferraro fa il punto della situazione direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano.ORA – Il nostro inviato Onorio Ferraro , direttamente dall’Hotel Sheraton di Milano, ha seguito da vicino le ultime ore di mercato, raccogliendo indiscrezioni e conferme sulle mosse nerazzurre. L’ha chiuso questa finestra con decisione e strategia, senza farsi trascinare in operazioni rischiose, ma cogliendo un’occasione importante con Nicola Zalewski e pianificando con attenzione il futuro.