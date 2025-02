Anteprima24.it - VIDEO/ Follia social, ragazzine aggredite in pieno centro: c’era una volta ‘l’isola felice’

Tempo di lettura: 2 minutiBenvenuti in quella che, a torto, è stata da sempre definita l’isola felice. Sarà per le sue dimensioni ristrette, sarà per il fatto di conoscersi più o meno tutti, sta di fatto che la sensazione è sempre stata di una città, Benevento, lontana da concetti come quelli legati alle baby gang.E invece non è così e sono i fatti ad andare in ben altra direzione. Un padre che vede la figlia accerchiata, picchiata e rapinata da un gruppo di, aizzate e riprese da altri, per un motivo che non esiste, deve far alzare l’attenzione su un fenomeno che sta diventando spiacevole abitudine nella cittadina sannita.Una decina di casi tra il capoluogo e San Giorgio del Sannio che devono servire a far capire che il fenomeno va affrontato e abbattuto.Immagini eloquenti: una scusa per portare la malcapitata, molto spesso sconosciuta, e la provocazione con aggressione in una zona di passaggio, Piazza Roma, e in un orario ben lontano dalla notte fonda.