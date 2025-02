Dayitalianews.com - Vicenza, capriolo bloccato in una rete salvato dai carabinieri – VIDEO

Ieri, domenica 2 febbraio, una pattuglia deiforestali sulle piste da sci di Kaberlaba (VI) è stata protagonista di un salvataggio davvero particolare.Alcuni bambini avevano, infatti, segnalato aiche – mentre sciavano – avevano visto un animalenelladi protezione a bordo pista. I militari, giunti rapidamente sul posto a bordo di una motoslitta, hanno trovato, in effetti, unfemminanella.Il capo pattuglia, avvicinandosi all’animale con cautela – per non spaventarlo – ha tagliato laed è riuscito a liberare il, che una volta sciolto dall’intreccio si è rialzato e si è allontanato rapidamente.GUARDA ILL'articoloin unadaiproviene da Dayitalianews.