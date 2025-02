Lanazione.it - Vicchio, cerimonia in Comune per i neo maggiorenni: per loro Costituzione e ‘Vicch18 card’

(Firenze), 3 febbraio 2025 - Erano visibilmente emozionati i 21 neo 18enni che ieri pomeriggio in sala del Consiglio comunale hanno partecipato alladedicata promossa dall’Amministrazione comunale. Ad accoglierli il sindaco Francesco Tagliaferri, anch’egli emozionato, che ha rivoltogli auguri per essere diventatied ha poi illustrato l’iniziativa che, dopo quella di ieri, la prima, si ripeterà ogni anno.Alle ragazze e ai ragazzi presenti sono state consegnate una copia dellae la “Vicch18 Card” con la quale per un intero anno potranno entrare gratuitamente al Cinema Giotto e ai due musei vicchiesi (Museo di Arte sacra e Religiosità popolare e Museo Casa di Giotto). “La maggiore età è un momento fondamentale, segna l’ingresso nella società civile acquisendo diritti e doveri di cittadino.