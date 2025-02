Lidentita.it - Via ai dazi ma a inguaiare la Ue ha iniziato Biden

Leggi su Lidentita.it

Con l’applicazione dei, inizia l’era del protezionismo americano; in teoria, perché in realtà Donald Trump non fa altro che proseguire un programma preciso che, coinvolge anche la Ue, era giàcon la presidenza. L’Europa, oggi, trema di fronte aiche gli Stati Uniti potrebbero decidere di imporre dopo aver decretato le . Via aima ala Ue haL'Identità.