Vescovo emerito di Rimini ricoverato in ospedale, nelle chiese si prega per lui

, 3 febbraio 2025 – “te per il nostroFrancesco.”. Sono ore d’ansia queste, per le condizioni di salute di monsignor Francesco Lambiasi. Da alcuni giorni ildisi trovaall’di Riccione, a causa di una brutta influenza e di una bronchite. Visto l’aggravarsi della situazione di Lambiasi, si è deciso in via precauzionale di farlo ricoverare. E ieri, durante le messe, i preti della diocesi riminese hanno invitato i fedeli are per lui. Lambiasi, dopo aver rassegnato le dimissioni dadial raggiungimento dei 75 anni, dal 2023 vive nella comunità di Montetauro a Coriano. Giusto un mese fa aveva celebrato, insieme ad altri sacerdoti, il funerale dell’editore riminese Mario Guaraldi a Montetauro. Lambiasi si è ammalato una settimana fa, colpito dall’influenza e da una brutta bronchite.