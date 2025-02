Ilrestodelcarlino.it - Verso le elezioni. Il centrodestra ancora nel limbo

fumata nera tra le fila delsul fronte dell’individuazione di un candidato sindaco. La riunione di Fratelli d’Italia di sabato si era già conclusa con un nulla di fatto, e gli incontri a tu per tu che la dirigenza avrebbe avuto nelle ultime ore si sono rivelati non proficui. La sezione ravennate del partito guidato da Giorgia Meloni, stando alle indiscrezioni, avrebbe chiesto un consulto con la dirigenza regionale, nel tentativo di sbloccare la questione. Difficile, se l’ipotesi fosse confermata, immaginare quale nome possa essere ’vidimato’ da Bologna per essere proposto agli alleati: l’opzione fa tornare in campo anche il profilo di Alberto Ferrero; il neoconsigliere regionale, benché all’inizio avesse escluso una propria candidatura, non potrebbe dire di no ai vertici emiliano-romagnoli del suo partito.