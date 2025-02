Ilrestodelcarlino.it - "Vergognosa mancanza di rispetto"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Il treno fatiscente è quello che si può osservare nel video condiviso sul profilo social dall’assessore regionale ai Trasporti, Irene Priolo. "Questo è il treno – scrive l’assessore Priolo – su cui viaggiavano alcuni tifosi del Mantova diretti ieri a Modena. Non abbiamo a che fare con il concetto di sport e soprattutto non credo che questi ’tifosi’, se li vogliamo così definire, rendano onore alla loro città. Le immagini saranno consegnate alle autorità, ma poiché non è la prima volta che accade anche con altre tifoserie, ritengo necessario denunciare pubblicamente l’accaduto. Lasciare i vagoni in queste condizioni è un atto vergognoso, una gravissimadiverso i lavoratori e gli altri passeggeri. Non possiamo tollerare questa inciviltà iniziata peraltro con una sassaiola lungo i binari.