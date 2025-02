Formiche.net - Vento del Nord. Così i Paesi scandinavi sostengono l’Ucraina

Leggi su Formiche.net

Sin dall’inizio del conflitto in Ucraina idelEuropa sono stati tra più grandi sostenitori dello sforzo bellico di Kyiv, e continuano tutt’ora a detenere questa posizione. Basta una rapida occhiata ai dati forniti dall’Ukraine Support Tracker del Kiel Institute for the World Economy per capire le proporzioni: se si prendono come riferimento le percentuali di aiuti rispetto al Pil registrate fino ad ottobre del 2024, si può notare che Danimarca, Svezia e Finlandia si classificano rispettivamente al secondo, al quinto e al sesto posto nella classifica dei donatori. Ma nonostante un livello di impegno simile sul piano economico, le modalità di aiuto seguite da questisono ben diverse.Da una parte ci sono i governi di Helsinki e di Stoccolma, che hanno favorito un rifornimento diretto, in modo non troppo dissimile da quanto fatto sino ad ora dall’amministrazione statunitense.