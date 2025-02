Thesocialpost.it - Venezia, Donald Trump Jr. caccia in laguna specie protette

Un video che mostraJr. intento a sparare alle anatre nelladiha scatenato un’ondata di polemiche, arrivando fino al Consiglio regionale veneto e al Parlamento italiano. Il filmato, pubblicato nei giorni scorsi sul sito americano specializzato The Global Hunt for Adventure, riprende il figlio dell’ex presidente degli Stati Uniti durante una battuta di, in un’area sottoposta a tutela ambientale.in zona protettaLo scorso dicembre,Jr. ha visitatocon la sua nuova compagna, e durante la permanenza ha partecipato a una battuta dicon un gruppo di amici nellaveneta. Secondo quanto riportato dal consigliere regionale di Europa Verde, Andrea Zanoni, le immagini sarebbero state girate in Valle Pirimpie, nel comune di Campagna Lupia.