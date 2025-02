Lapresse.it - Vaticano: Papa, ho intenzione di preparare un’esortazione dedicata ai bambini

Città del), 3 feb. (LaPresse) – “Hodiuna lettera,ai”. CosìFrancesco concludendo i lavori del Summit per i diritti deiin. Ilha ricordato che “iguardano” ciò che succede e ha aggiunto: “Grazie a voi le sale del Palazzo Apostolico oggi sono diventate un ‘osservatorio’ aperto sulla realtà dell’infanzia nel mondo intero, un’infanzia che purtroppo è spesso ferita, sfruttata, negata. La vostra presenza, la vostra esperienza e la vostra compassione hanno dato vita a un osservatorio e soprattutto a un ‘laboratorio’: in diversi gruppi tematici avete elaborato proposte per la tutela dei diritti dei, considerandoli non come dei numeri, ma come dei volti.