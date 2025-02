Dayitalianews.com - Varese, un cimitero chiuso da oltre un secolo si trasforma in museo

Foto: Ansa.itA Viggiù, in provincia di, unda più di cento anni diventa unall’aperto grazie a un’iniziativa dell’Università dell’Insubria. Il progetto, che riceve il sostegno di Fondazione Cariplo con un finanziamento di 170mila euro, è stato selezionato nel contesto del bando ‘Luoghi da rigenerare 2024’.Il vecchiodel pittoresco paese, noto per la tradizione dei suoi scalpellini, è stato in uso per circa une si è preservato quasi nella sua totalità, conservando intatto il suo affascinante aspetto ottocentesco.Il progetto prevede interventi per la salvaguardia del sito, tra cui il rinforzo delle strutture murarie esistenti e la realizzazione di un nuovo ingresso. I visitatori saranno guidati dall’app Vivi, che offre itinerari con punti di interesse identificabili tramite QR code, che rimandano a contenuti virtuali immersivi che raccontano la storia del luogo e dei suoi abitanti.