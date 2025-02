Agi.it - Vandalizzata la Palestra della Legalità ad Ostia

AGI - Vandali in azione nella notte alla'Talento&Tenacia' di via dell'Idroscalo addove è stata distrutta la porta d'ingresso. I vandali hanno danneggiato anche il distributore delle bevande. Le indagini sono affidate ai carabinieri di. La struttura gestita dall'Asp Asilo Savoia è nata da un accordo con il tribunale di Roma e la Regione Lazio per restituire ai cittadini una struttura sequestrata e abbandonata e realizza attività sportive e sociali rivolte al territorio, dando opportunità di lavoro a giovani atleti e sportive Sull'episodio è intervenuto anche il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, che ha definito la struttura "un simbolo di riscatto e inclusione sociale, nato per offrire opportunità ai giovani e promuovere i valoriattraverso lo sport".