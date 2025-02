Valencia brilla il miglior Rioja nella prima divisione

Leggi su Justcalcio.com

2025-02-03 07:12:00 Non si sprecai e polemiche in questi minuti sui social a proposito dell’ultima news riguardante La Liga:Il gioco di Javi Guerra non dovrebbe eclissare la performance di Luische ha aperto il punteggio con a Bene così tanto alla fine dellaparte Ed era il Autore del passaggio che l’8‘Blanquinegro si è trasformato nell’obiettivo della vittoria. Con l’obiettivo di ieri,ha già cinque obiettivi in ??22 partite di campionato contestato con. O qual è lo stesso, la fine del Sivilliano è uguale alla suae campagnacategoria più alta. Con Alavés, non è mai passato da cinque gol in un’intera stagione, una figura che ha già abbinato il calciatore che è venuto il mercato estivo passato.Era proprio il La scorsa stagione Con la squadra Babazorro in cui ha aggiunto il giocatore Zurdo Cinque gol in campionato (37 partite) A coloro che hanno aggiunto 4 assist.