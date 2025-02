Vale LP & Lil Jolie | Il bello delle sfumature

Leggi su Funweek.it

In gara a Sanremo nella categoria Nuove Proposte,LP e Lilsono pronte a (ri)cantarci la loro Dimmi tu quando sei pronto per fare l’amore (Sugar Music – BMG). Il brano è la visione di due giovani donne che cercano di raccontare al mondo di oggi la loro concezionerelazioni e dei sentimenti. Si tratta di rapporti fondati su cardini fondamentali come il consenso e rispetto dell’altro guidati dall’educazione all’affettività.«È un palco che dobbiamo rispettare – ci dice subito Lil– e vogliamo goderci le emozioni che ci darà e che ci sta già dando in questo periodo. Vogliamo stare nel momento e stare bene. È un’occasione speciale, ma anche perché lo stiamo facendo insieme. Vogliamo stare nel qui e ora». «Vogliamo attraversare questo momento – continuaLP – senza caricarlo di sovrastrutture negative.