Usano soldi falsi: denunciati. Incastrati dalle telecamere

Pagano con banconote false:due italiani, uomo e donna,di sorveglianza di un negozio cittadino. La notizia riguarda un episodio avvenuto nella serata di sabato 1° febbraio, quando gli operatori della squadra volanti della polizia di Stato sono intervenuto in via Emilia Ospizio. A chiamarli è stato il proprietario di un esercizio commerciale, insospettito da alcune banconote ricevute poco prima da due clienti. Nel negozio erano entrati un uomo e una donna e avevano pagato delle bottiglie di alcolici con banconote da 50 euro che al proprietario sono da subito sembrate contraffatte. Il titolare ha fatto finta di nulla e non ha palesato la sua perplessità ai due, portando a termine la compravendita. Solo in quel momento ha chiamato la polizia, riferendo di aver ricevuto delle banconote da 50 euro a suo parere contraffatte.