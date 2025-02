Lapresse.it - Usa, Trump: “Musk non può agire senza la nostra approvazione”

Il presidente americano, Donald, interviene dopo le polemiche per l’accesso del Department Of Government Efficiency (Doge) di Elonai dati del sistema di pagamento federale del Tesoro degli Stati Uniti e per l’intenzione, annunciata dal tycoon, di annullare milioni di dollari in sovvenzioni governative., ha dettoparlando con i giornalisti nello Studio Ovale della Casa Bianca, “non può e non prenderà” decisioni “la”.crea fondo sovrano: “Potrebbe essere usato per TikTok”Inoltre,ha parlato del fondo sovrano, il primo nella storia degli Usa, da lui creato con ordine esecutivo allo scopo di investire in settori strategici. Il presidente americano ha detto che il fondo potrebbe essere usato anche per acquisire una quota di TikTok, il social network di proprietà cinese che dovrà essere venduto a investitori statunitensi entro aprile 2025.