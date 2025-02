Lapresse.it - Usa: Oms chiede di fare pressione su Washington per riconsiderare suo ritiro

Leggi su Lapresse.it

Ginevra (Svizzera), 3 feb. (LaPresse/AP) – Il direttore generale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità ha chiesto ai leader mondiali disuper annullare la decisione del presidente Usa Donald Trump di ritirarsi dall’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite. Tedros Adhanom Ghebreyesus ha detto in un incontro a porte chiuse con i diplomatici la scorsa settimana che gli Stati Uniti saranno danneggiati dalla mancanza di accesso alle informazioni critiche sui focolai di malattie globali. Il materiale interno, ottenuto dall’Associated Press, mostra che i Paesi hanno fattosull’Oms relativamente a come affrontare l’uscita degli Usa, principale donatore. Un documento di bilancio confidenziale ha mostrato che il programma di emergenza sanitaria dell’Oms ha una “forte dipendenza” dai fondi statunitensi e che le operazioni di emergenza in Medio Oriente, Ucraina e Sudan sarebbero le più colpite.