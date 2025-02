Liberoquotidiano.it - Urla, applausi e cori da stadio: Del Debbio ci resta di sasso, chi fa irruzione in studio | Video

Una puntata speciale, quella di 4 di Sera di oggi, lunedì 3 febbraio. Una puntata speciale in particolare per il conduttore, Paolo Del, che alla vigilia - domenica 2 febbraio, quando non era in onda - aveva festeggiato il suo 67esimo compleanno. Ecco, il punto è che la redazione di 4 di Sera, in onda come sempre su Rete 4, per la prima puntata di Delda 67enne ha deciso di organizzare una sorpresa al conduttore e padrone di casa. Così ad un certo punto si sentono delle, degliquasida. Il tutto mentre fa capolino inun gruppo composto da sei persone. Delè stupito. La ragione la spiega lui stesso: "Ueilà. è una grande. sono tutti miei amici di Lucca! Vi saluto così, poi vi saluto dopo", afferma con un pizzico di emozione il giornalista, la cui città di origine è proprio Lucca, in Toscana.