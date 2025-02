Quotidiano.net - Uomo investito e ucciso a Roma, caccia all’auto pirata

, 3 febbraio 2025 – Ancora sangue sulle strade italiane. Undi età compresa tra 50 e 60 anni, italiano, non ancora identificato, è statopoco prima delle 20 in viale Palmiro Togliatti, all'altezza del centro carni, nella periferiana di Centocelle. La persona alla guida dell'auto è poi fuggita via senza fermarsi a prestare soccorso. Sul posto sono intervenute le pattuglie della polizia locale del V Gruppo Casilino che hanno eseguito i rilievi e diramato una nota per le ricerche. Sono in corso le indagini da parte degli agenti che sarebbero già sulle tracce dell'auto. A dare notizia del tragico incidente anche Marco Milani, segretario del Sulpl della polizia locale diCapitale. "Dal controllo il veicolo non risulta in regola con l'assicurazione Rca", fa sapere il sindacato.