Isaechia.it - Uomini e Donne, Martina De Ioannon e quel like contro Gianmarco Steri: “Hai dato importanza ed esaltato il nulla”

Sono passate ormai alcune settimane da quandoDeha fatto la sua scelta all’interno di, decidendo di uscire dal programma insieme a Ciro Solimeno, preferendolo al rivale.Mentre quest’ultimo è diventato il nuovo tronista, conteso da una schiera di corteggiatrici, Ciro econtinuano a vivere la loro storia d’amore dividendosi tra Napoli e Roma, le rispettive città di appartenenza.I due, in queste prime settimane da fidanzati, sono apparsi sempre più complici e affiatati, ma alcune mosse social dinon sono passate inosservate e hanno diviso i fan.Ieri, infatti, l’ex tronista rispondendo ad un’utente che le recriminava di continuare a “filmare esterne in stile”,ha risposto piccata “è per voi che non è finito il film mentale” (QUI per leggere il commento), commento poi cancellato.