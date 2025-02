Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 3/02/25

Leggi su Isaechia.it

Ah, queste sì che sono puntate diche mi piacciono! Sarà che le ultime mi sono sembrate discretamente un mappazzone, tra la passerella infinita di aspiranti influencer travestite da corteggiatrici e l’elenco dei possedimenti immobiliari dei bambacioni scesi per Tina Cipollari, ma finalmente oggi ci siamo goduti un po’ di leggerezza.Quella leggerezza poraccia tipica degli Elios, con la gente che a centro studio si sputt*na a vicenda per stabilire chi è la peggio tra loro, ma pur sempre leggerezza. Che belle ‘ste puntate dove non serve manco impegnarsi a prendere le parti dell’uno o dell’altro e ti puoi fare due risate godendoti lo spettacolo.E oggi abbiamo iniziato a sogghignare sin dai primi minuti, quando lì in mezzo si sono seduti Gemma Galgani e quello Stefano.Un blocco che potremmomare “che tocca fare, quando sei disperato“, perché di palese disperazione si tratta.