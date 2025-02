Isaechia.it - Uomini e Donne, Lino Giuliano sfotte le corteggiatrici di Gianmarco Steri: “Non siete scese per lui, eravate obbligate a farlo perché…”

, ex protagonista di Temptation Island, è voluto intervenire per commentare l’affluenza record diche hanno voluto scendere le scale diper conoscere.Quest’ultimo è stato la non-scelta di Martina De Ioannon, con cuiha condiviso l’esperienza nel docu-reality dei sentimenti.Quello che si è creato intorno al trono diè stato un vero e proprio fenomeno mediatico. Su TikTok è nato un trend: tantissime ragazze hanno condiviso dei video selfie nei quali annunciavano di aver inoltrato la propria candidatura per andare a corteggiarlo. Tantissime altre ironizzavano sul fatto di essere impossibilitate aperché già impegnate in relazioni solide.Insolitamente, poi, alcune hanno direttamente spoilerato com’era andato il loro colloquio conoscitivo con la redazione, la loro esperienza in puntata e chi aveva scelto di tenere il tronista tra le pretendenti presenti.