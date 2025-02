Anticipazionitv.it - Uomini e Donne anticipazioni, forti emozioni per Gianmarco: esterne con Liane e Caterina

Steri ha vissuto due nuovee nella registrazione didel 3 febbraio 2025 sono state messe in onda. Il tronista ha trascorso del tempo conArias, con cui ha già avuto un’uscita, e con, una nuova corteggiatrice che ha subito catturato la sua attenzione. In studio,ha anche parlato di come sta affrontando l’esperienza sul trono e Maria ha tirato in ballo Martina De Ioannon!, un’esterna all’insegna del divertimentoL’esterna traSteri eArias si è svolta in un parco, in un clima sereno e spensierato. I due hanno iniziato disegnando su un cavalletto, momento in cui il tronista ha realizzato il logo della Lazio. Durante l’appuntamento, hanno scherzato molto, prendendosi in giro in modo affettuoso.