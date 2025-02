Ilrestodelcarlino.it - Uno spazio da valorizzare: "Restituiamo al Foro la sua dimensione civica"

C’è all’opera una rete di volontari dall’animaper mantenere alAnnonario relazioni, occasioni di incontro e di crescita culturale e dare nuova vita a unoche ne ha tremendamente bisogno. Rafforzare ladel mercato coperto, a fianco e ancora prima di quella commerciale, il cui destino da troppi anni non è dei più felici, è lo scopo che si è data l’Associazione per unPopolare, fondata nel 2023, presieduta dall’insegnante in pensione Graziella Zuffi e a cui fa capo un gruppo di appassionati volontari. "IlAnnonario non è unicamente espressione di Cia Conad e del Comune di Cesena – premette la presidente Zuffi – ma anche di tutti coloro che operano per restituirlo alla sua funzione. Dopo un lungo periodo di riflessione sugli errori compiuti, amministrativi, economici e sociali (va detto che per troppo tempo come opinione pubblica abbiamo abbandonato ilal suo destino) come gruppo di volontari ci siamo assunti la responsabilità di agire per restituire alnel tempo vitalità di relazioni, liberandolo dalla condizione di passaggio in cui si era ridotto.