Università privata in città cosa ne pensa Parcaroli?

"Chedicesul corso di laurea in Odontoiatria a Macerata?". È la domanda del gruppo di opposizione Macerata Bene Comune, dopo che la Regione ha dato il via libera all’insediamento della Link Campus University, un ateneo privato che vorrebbe avviare i corsi in Medicina a Fano e Ascoli, e in Odontoniatria a Macerata. In attesa della pronuncia del ministero, si infiamma la polemica, con i rettori dellemarchigiane che hanno già bocciato il progetto. Sul punto ora l’opposizione incalza il sindaco Sandro, che nelle scorse settimane quando era emerso il progetto si era rifugiato in un "". "Non ci convince niente in questa scelta di Acquaroli e Saltamartini – scrive Macerata Bene Comune, gruppo rappresentato in consiglio comunale dall’ex vicesindaco Stefania Monteverde (foto) –, anzi ci preoccupa tanto quello che è chiarissimo: la voglia di privatizzazione che mira a indebolire il sistema pubblico accessibile a tutti".