Ilrestodelcarlino.it - Università privata a Fano, l’ok e lo scontro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 3 febbraio 2025 – “L’autorizzazione dei nuovi corsi universitari senza il coinvolgimento di chi, da secoli, si occupa della formazione degli studenti, anzi con il parere contrario dei quattro rettori, è un errore ed un’offesa”. Il consigliere regionale del Pd, Renato Claudio Minardi, attacca il centrodestra per il via libera ai corsi di Medicina della Link Campus University. “La vicenda – aggiunge l’esponente del Pd – ci fa capire che il presidente Francesco Acquaroli prende ordini dai parlamentari Mirco Carlino e Guido Castelli. Si ripete ora quanto già accaduto sul dimensionamento scolastico”. “Dopo decenni di subalternità al Pd pesarese - replica il segretario della lega cittadina, Alessandro Brandoni –torna a crescere, ad aprire anziché chiudere. Grazie all’assessore alla Sanità Filippo Saltamartini per aver accolto l’iniziativa portata avanti dall’onorevole Mirco Carloni.