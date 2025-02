Unicredit al 41 per cento di Generali Si apre un altro capitolo del risiko bancario

Ilfoglio.it - Unicredit al 4,1 per cento di Generali. Si apre un altro capitolo del risiko bancario

È ufficiale:possiede un pacchetto di azioni dipari al 4,1 per. Lo ha confermato la banca guidata da Andrea Orcel dopo le indiscrezioni di stampa del week end precisando di detenere un ulteriore 0,6 per“nell’ambito dei servizi ordinari alla clientela e delle relative coperture”, che vuol dire attraverso titoli come certificati e derivati. Pur spiegando di non avere alcun interesse strategico ine di rimanere pienamente focalizzata sulle operazioni in corso con Banco Bpm e con Commerzbank,ha ulteriormente smosso le acque del già agitatofacendo presagire uno schieramento da una parte o dall’altra nell’ambito dell’assemblea degli azionisti di maggio in cui si deciderà il controllo della governance del Leone. Dunque, una valenza strategica di questo posizionamento di Gae Aulenti inè possibile vederlo.