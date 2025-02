Bergamonews.it - UniBg e Schneider Electric, sinergie per il futuro tra sostenibilità e innovazione

Leggi su Bergamonews.it

Bergamo. Iniziative che coniugano analisi sullatecnologica e valorizzazione delle risorse umane, offrendo soluzioni concrete per unpiù sostenibile e digitale. Lunedì 3 febbraio, nell’aula Castoldi della sede di Sant’Agostino, si è svolto l’evento “Costruiamo insieme il”, promosso dall’Università degli studi di Bergamo in collaborazione con.L’incontro ha rappresentato un’importante tappa nel percorso avviato in sinergia nel 2022, con la firma di un accordo quadro volto ad affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale. Nell’evento sono stati presentati progetti di formazione, ricerca e scambio di conoscenze nati dalla collaborazione tra l’ateneo e l’azienda, con un approccio innovativo e interdisciplinare.“La collaborazione instaurata conha contribuito a sviluppare progetti innovativi e alla formazione di studenti, futuri professionisti capaci di affrontare le sfide della transizione ecologica e digitale – spiega il rettore diSergio Cavalieri -.