Sondriotoday.it - Un’esperienza di ascolto mai “sentita” prima, grazie a soluzioni acustiche all’avanguardia

Leggi su Sondriotoday.it

Per chi vive con una perdita uditiva, la quotidianità può trasformarsi in una sfida costante.Per tutte queste persone, ascoltare una conversazione in un luogo affollato, percepire i suoni della natura o partecipare a una riunione lavorativa diventano inevitabilmente azioni che richiedono uno.