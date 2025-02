Ilrestodelcarlino.it - Unahotels, dai e vai in infermeria . Torna Winston, si fa male Vitali

Emergenza infortuni in una sfida già decisiva in Basketball Champions League lontano da casa. Va avanti, senza un attimo di respiro, lache, archiviata la vittoria contro Cremona, deve ora fare i conti con i problemi provenienti dell’. Coach Priftis dovrà, infatti, fare a meno del capitano Micheleche durante il match di sabato sera si è chiamato fuori, sedendosi in panchina dopo un risentimento muscolare nella zona dell’inguine. Il giocatore si è sottoposto ieri ad alcuni esami strumentali che hanno evidenziato un piccolo versamento all’altezza dello psoas sinistro; per questo motivo lo staff tecnico biancorosso ha deciso all’ultimo minuto di non farlo partire con la squadra per Smirne visto che non avrebbe potuto giocare domani contro i turchi del Petkim Spor.