Lettera43.it - Una vittima delle torture di Almasri ha denunciato il governo italiano per favoreggiamento

Lam Magok Biel Ruei,e testimonedel generale libico Osama– arrestato in Italia su mandato della Corte penale internazionale e successivamente rilasciato e rimpatriato nel suo Paese – ha presentato alla procura di Roma una denuncia pernei confronti della premier Meloni e dei ministri della Giustizia Nordio e dell’Interno Piantedosi per aver «sottratto il torturatore libico alla giustizia». Nella denuncia di Lam Magok si sottolinea come «l’inerzia del ministro della Giustizia, il quale avrebbe potuto e dovuto chiedere la custodia cautelare del criminale ricercato dalla Corte penale internazionale, e il decreto di espulsione firmato dal ministro dell’Interno, con l’immediata predisposizione del volo di Stato per ricondurre il ricercato in Libia, hanno consentito addi sottrarsi all’arresto e di ritornare impunemente nel suo Paese di origine, impedendo così la celebrazione del processo a suo carico».