Una sorprendente Vallefoglia supera la Savino Del Bene a Palazzo Wanny

DelScandicci –: 0-3 (22-25,23-25,22-25)DELSCANDICCI: Ribechi, Herbots 5, Castillo (L1), Ruddins 2, Kotikova n.e., Mancini n.e., Ognjenovic 3, Bajema 1, Graziani 1, Nwakalor 9, Carol 10, Antropova 9, Mingardi 6, Ung n.e.. All.: Gaspari M.: Bici 15, Degradi n.e., Feduzzi (L2), Michieletto 2, Giovannini 7, De Bortoli, Candi 7, Torcolacci n.e., Perovic 2, Kobzar n.e., Weitzel 11, Lee 14, Lazda n.e., Carletti. All. Pistola A.ARBITRI: Salvati – CesareFIRENZE – Il weekend nero della pallavolo fiorentina si completa con il lo interno della Salvino Delcon. Il rientro anon sorride allaDelVolley, sconfitta in tre set dalla Megabox Ondulati Del Savionella sfida della ventunesima giornata di serie A1.