Una renewable valley in Sicilia per la produzione anche di idrogeno verde | il progetto Regran

Un hub per ladi energia rinnovabile a livello locale oltre a un centro per la ricerca e sviluppo di tecnologie Bess, sistemi a batteria di accumulo, per il fotovoltaico, l’agrifotovoltaico e l’. Laha lanciato unper la realizzazione di unanella zona industriale di Santa Croce Caterina, in provincia di Ragusa, dove ha acquistato sei ettari di terreno pronti ad accogliere gli impianti finanziati con un piano di investimenti da circa 22 milioni di euro.Fondata nel 2007 da Paolo Grande e dall’attuale Ceo Marco Anfuso, l’azienda con sede nella città barocca nel Sud dellaè in Italia tra i principali produttori di energia rinnovabile residenziale e per le imprese.LaCon circa sessanta dipendenti e un fatturato al 2023 di 8,2 milioni di euro, lapunta alla realizzazione di questo nuovo centro nel Ragusano, grazie agli investimenti con risorse proprie e agli stanziamenti ricevuti da fondi pubblici.