Cityrumors.it - Una rapina finita male: vittima un sedicenne romano

Leggi su Cityrumors.it

Laè un giovane di sedici anni, la zona è quella di Monteverde. A Roma una. Non sono sporadiche tragedie simili a quella che stiamo per raccontare. Quanto accaduto a Roma è solo l’ultimo atto di situazioni che degenerano nel sangue. Spesso vittime giovani ragazze. Spesso oggetto di tutto le cattive azioni di intrattenimento e affari.agenti operativi dopo lacityrumors.it foto AnsaAncora sangue a Roma. Un ragazzo di 16 anni è stato accoltellato durante unaavvenuta intorno alle 20:30 di ieri sera in piazza Flavio Biondo, nel quartiere di Monteverde. Laè stata soccorsa e trasportata d’urgenza in codice rosso all’ospedale San Camillo. Le sue condizioni sono gravi, ma non sarebbe in pericolo di vita.al giovane: fatale un colpo da arma da taglioSecondo le prime ricostruzioni, il giovane sarebbe stato aggredito da uno o più individui che avrebbero tentato dirlo.