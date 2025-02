Ilrestodelcarlino.it - Una medaglia d’onore. A Vassallo il riconoscimento: "Mio zio, due volte martire. Riscattata la sua memoria"

"Finalmente", una parola che suona come una liberazione, la pronuncia Angelo, 76 anni, una vita da carabiniere. Siciliano, ha indossato la divisa a 19 anni seguendo le orme di quello zio che per lui era un esempio, quello zio che vedeva così serio nelle foto. E’ il nipote di Giuseppe. Carabiniere, figlio di Angelo e di Alba Giuseppa, nato a Butera – in Sicilia – il 13 marzo 1906, ucciso a Filo l’8 maggio 1945. "Finalmente, dopo tutto questo fango", ripete. Giovedì sarà in prefettura per ricevere laalladello zio, ammazzato una notte da un gruppo di persone che si presentarono a casa per portarselo via. Unasospesa. L’Anpi e il Comune di Argenta, da qui lo stop, avevano chiesto un’inchiesta supplettiva, avevano sollevato dubbi sulla prigionia in Germania.