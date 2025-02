Linkiesta.it - Una dottrina per la sicurezza economica dell’Europa

Dazi, protezionismo, nazionalismo: con il secondo mandato del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il contesto economico globale per l’Unione europea sta diventando ancora più incerto. In un nuovo studio, il Centro per le politiche europee (Cep) consiglia all’Europa di adottare una strategia coordinata e di approfondire i partenariati intercontinentali. «La politica commerciale europea non deve diventare essa stessa imprevedibile in un contesto geoeconomico sempre più incerto. Per ridurre la sua vulnerabilitàai ricatti, l’Ue deve puntare su un equilibrio tra resilienza e affidabilità. A tal fine, dovrebbe sviluppare linee guida per l’uso coordinato e regolato di misure come le tariffe protettive», afferma André Wolf, economista del Cep e autore dello studio.A lungo termine, la chiave per una maggiorerisiede nell’intensificazione dei partenariati strategici.