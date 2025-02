Metropolitanmagazine.it - Una donna in Iran si è spogliata in pubblico per protesta contro il regime: il video è diventato virale

Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sta facendo il giro del mondo ilproveniente dall’che mostra una, in piedi sul cofano di una vettura della polizia, completamente nuda. La sua identità non è nota, così come non sono chiare le motivazioni del gesto ma, per molti, si tratterebbe di unale severe leggi della Repubblica islamica. La strada dov’è avvenuto l’episodio, bloccata da un traffico intenso, apparterrebbe alla città religiosa di Mashhad. Il filmato risalirebbe a circa due settimane fa, ma ènelle ultime ore.La, salita sull’auto delle forze dell’ordine, avrebbe gridato «Fatevi i fatti vostri!», ricevendo il sostegno degli automobilisti presenti, che avrebbero suonato il clacson in segno di supporto. Alcuni utenti, a dire il vero, si sono chiesti se, in realtà, non si sia trattato dell’atto di una persona con problemi di salute mentale.