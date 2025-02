.com - Un San Valentino super speciale al mare all’Hotel Principe Forte dei Marmi

C’è un momento in cui tutto si ferma, un istante in cui il mondo sembra ruotare intorno a voi due: questo è il Sanche vi aspetta aldeiL’Hoteldeiè una finestra su un mondo sospeso. In questo angolo della Versilia, dove il tempo scorre lentamente, gli innamorati troveranno un rifugio perfetto per celebrare l’amore. L’Hotel ha curato ogni dettaglio per rendere unico il vostro San, proponendo attività che trasformeranno il soggiorno in un’esperienza indimenticabile. HoteldeiDalla colazione al ristorante, dove ogni sapore racconta una storia, alla cena per due al 67 Sky Lounge, ogni momento è pensato per celebrare l’amore. Gli ospiti possono usufruire di un creditodi 100 € per massaggi e trattamenti nella Spa Egoista, un luogo dove il tempo si dissolve nel benessere.