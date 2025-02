Lanazione.it - "Un rullo compressore. E non ci fermeremo". Al settimo cielo per l’ennesima prova di forza

Le Aquile continuano a volare e i tifosi sognano: "Spezia, dobbiamo lottare tutti insieme per la promozione diretta in Serie A". Entusiasta Marco Luppino, tra i seicento spezzini che hanno seguito la squadra a Cittadella: "Al ‘Tombolato’ c’è statadidi una squadra forte, consapevole dei propri mezzi, capace di dare un altro segnale importante al campionato. Dal mercato è poi arrivato un vero colpo da novanta come Lapadula, se poi dovesse arrivare anche un difensore sarebbe la classica ciliegina sulla torta. Questa squadra dovrà lottare per la promozione diretta, il crocevia sarà il derby che si disputerà nella bolgia del ‘Picco’ a marzo. La speranza di rosicchiare qualche punto ai pisani c’è, magari proprio nella partita che precederà il derby quando loro giocheranno a Sassuolo".