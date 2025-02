Ilrestodelcarlino.it - "Un risultato giusto, arrivato anche grazie alla personalità dei ragazzi"

Opinioni discordanti, ma al termine dei 90 minuti, ma il punto fa più comodoVigor. L’ambiente teatino non nasconde la delusione per un pari giudicato troppo stretto, mister Antonioli invece crede siacosì e afferma: "È un punto prezioso e credo meritato perchè oggi la squadra ha reagito, mettendo messo in mostra la giustache ci era mancata nel derby contro l’Ancona. Reputo la prestazione assolutamente positiva, ice l’hanno messa tutta in un campo difficile, contro una squadra forte quindi ci tengo a far loro i complimenti". Positivol’esordio dei nuovi arrivati: Furini, schierato in campo dall’ inizio, e Carnevale subentrato, hanno ben figurato portandosquadra di Antonioli la giusta intensità. "Come ho già detto sono soddisfatto per l’arrivo di questiche sicuramente saranno molto preziosi - continua Antonioli -.