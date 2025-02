Davidemaggio.it - Un Posto al Sole, anticipazioni dal 3 al 7 febbraio 2025: Micaela cerca di fare ingelosire Samuel

Leggi su Davidemaggio.it

© US RaiLa gelosia disarà al centro delle prossime puntate di Unal. Dopo averlo visto in compagnia di un’altra donna, la Cirillo mette in atto la sua vendetta e fa credere adi essere andata a letto con il cameriere Fausto. Maggiori info su quello che accadrà questa settimana nella soap di Rai3 nelle nostre. Unalè in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai3 e in streaming in diretta e on demand su RaiPlay.Unalda lunedì 3 a venerdì 7Lunedì 3: Elena incontra VinicioIl gesto impulsivo di Renato, che ha invitato Niko e Manuela a casa sua per pranzare insieme, avrà delle conseguenze. Elena, invece, incontra Vinicio ovvero l’amico intimo di Alice e ne rimane colpita mentre Michele ha tutt’altra reazione, continuando la sua inchiesta sulla famiglia del ragazzo con l’aiuto di un alleato segreto.