Anticipazionitv.it - Un Posto al Sole, anticipazioni 3-7 febbraio 2025: scoperta shock e nuovi scontri

Leggi su Anticipazionitv.it

La soap opera Unaltorna con nuove puntate ricche di sorprese e tensioni. Dal 3 al 7, i protagonisti affronteranno situazioni complesse e decisioni difficili. Niko sarà sempre più convinto di voler andare a vivere con Valeria, nonostante il parere contrario di Jimmy. Ornella cercherà di aiutare Rossella, mentre Micaela continuerà a giocare con i sentimenti di Samuel. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi in onda su Rai Tre.Unal, puntata di lunedì 3: una decisione inaspettataRenato organizza un pranzo con Niko e Manuela, ma il figlio reagisce male e prende una decisione definitiva su Valeria. Nel frattempo, Elena conosce Vinicio Gagliotti e lo trova affascinante, ma Michele non è dello stesso parere. Micaela, intanto, continua a portare avanti il suo piano per far ingelosire Samuel.