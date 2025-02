Ilgiorno.it - Un lavoro per uscire dal labirinto. Fondi regionali al “Filo di Arianna“

Unper ripartire dopo il buio dei maltrattamenti. Ma non da sole, con “Ild’“, il progetto che aiuta le donne adaldelle botte e dei soprusi e a ricostruirsi una vita. Il piano di Cinisello, insieme ad artigiani e associazioni no profit, ha vinto il bando della Regione e ottenuto 150mila euro di finanziamento, il massimo messo a disposizione. Il programma di inserimento professionale delle vittime di vessazioni firmato dai centri anti-violenza della zona è arrivato primo su 29 candidati, dei quali 11 hanno ottenuto il contributo. Stringenti i paletti per partecipare, la selezione era dedicata a chi si è rivolta agli sportelli di assistenza da almeno sei mesi, duplice l’obiettivo, "consapevolezza da parte loro della situazione e rafforzamento dell’autonomia economica".