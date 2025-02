Liberoquotidiano.it - "Un infiltrato all'Ariston": la Gialappa's Band fa tremare il Festival di Sanremo

La'sè un po' l'altra storia (o la contro-storia) deldidegli ultimi 30 anni. Dopo averlo raccontato per Radio Popolare prima, per Mediaset poi (a loro modo) e per la stessa Rai, i due reduci del trio più irriverente della tv italiana, Giorgio Gherarducci e Marco Santin (l'altro, il "signor Carlo" Taranto, ha appeso il microfono al chiodo) tornerà in onda con's dire, free su Twitch, YouTube, Instagram, Facebook e tutte le loro pagine social da giovedì 13 a sabato 15 febbraio. Erano riusciti a destabilizzare Pippo Baudo (convincendo Fiorello a "toccargli il pacco in diretta" sul palco), a far litigare Loredana Bertè e Beppe Vessicchio con un perfido scherzo, fare pace con Teo Teocoli, guadagnarsi i complimenti di Vasco Rossi e gettare Luciana Littizzetto tra le braccia di Michael Stipe, il leader dei mitici Rem superospiti, ottenendone una intervista esclusiva.